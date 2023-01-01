ألف روبية باكستانية إلى يوان صيني

تحويل PKR إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ pkr
٢٥٫٦٣ cny

1.00000 PKR = 0.02563 CNY

Mid-market exchange rate at 03:03
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أعلى العملات

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1USD10.931783.1150.8081133.6731.365053.751628.4351
1EUR1.0733189.20730.867353.942231.465114.0265930.5194
1INR0.01203150.011209810.009722840.04419180.01642360.04513750.342118
1GBP1.237451.15294102.85114.545151.689184.6424235.187

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية باكستانية إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Pakistani Rupee / Chinese Yuan RMB
1 PKR0.02563 CNY
5 PKR0.12813 CNY
10 PKR0.25627 CNY
20 PKR0.51253 CNY
50 PKR1.28133 CNY
100 PKR2.56267 CNY
250 PKR6.40667 CNY
500 PKR12.81335 CNY
1000 PKR25.62670 CNY
2000 PKR51.25340 CNY
5000 PKR128.13350 CNY
10000 PKR256.26700 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Pakistani Rupee
1 CNY39.02180 PKR
5 CNY195.10900 PKR
10 CNY390.21800 PKR
20 CNY780.43600 PKR
50 CNY1951.09000 PKR
100 CNY3902.18000 PKR
250 CNY9755.45000 PKR
500 CNY19510.90000 PKR
1000 CNY39021.80000 PKR
2000 CNY78043.60000 PKR
5000 CNY195109.00000 PKR
10000 CNY390218.00000 PKR