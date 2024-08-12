5 يوان صيني إلى روبية باكستانية

تحويل CNY إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي

5 cny
194.26 pkr

¥1.000 CNY = ₨38.85 PKR

Mid-market exchange rate at 10:03
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Wise

Save when you send money abroad

CNY إلى PKR مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 USDHKDCADEURGBPAUDINRSGD
1 USD17.7941.3720.9150.7841.51583.9681.324
1 HKD0.12810.1760.1170.1010.19410.7740.17
1 CAD0.7295.6810.6670.5711.10461.1950.965
1 EUR1.0938.5171.510.8571.65691.7651.447

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى روبية باكستانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for يوان صيني

CNY إلى USD

CNY إلى HKD

CNY إلى CAD

CNY إلى EUR

CNY إلى GBP

CNY إلى AUD

CNY إلى INR

CNY إلى SGD

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Pakistani Rupee
1 CNY٣٨٫٨٥٢٤٠ PKR
5 CNY١٩٤٫٢٦٢٠٠ PKR
10 CNY٣٨٨٫٥٢٤٠٠ PKR
20 CNY٧٧٧٫٠٤٨٠٠ PKR
50 CNY١٬٩٤٢٫٦٢٠٠٠ PKR
100 CNY٣٬٨٨٥٫٢٤٠٠٠ PKR
250 CNY٩٬٧١٣٫١٠٠٠٠ PKR
500 CNY١٩٬٤٢٦٫٢٠٠٠٠ PKR
1000 CNY٣٨٬٨٥٢٫٤٠٠٠٠ PKR
2000 CNY٧٧٬٧٠٤٫٨٠٠٠٠ PKR
5000 CNY١٩٤٬٢٦٢٫٠٠٠٠٠ PKR
10000 CNY٣٨٨٬٥٢٤٫٠٠٠٠٠ PKR
معدلات التحويل Pakistani Rupee / Chinese Yuan RMB
1 PKR٠٫٠٢٥٧٤ CNY
5 PKR٠٫١٢٨٦٩ CNY
10 PKR٠٫٢٥٧٣٨ CNY
20 PKR٠٫٥١٤٧٧ CNY
50 PKR١٫٢٨٦٩٢ CNY
100 PKR٢٫٥٧٣٨٤ CNY
250 PKR٦٫٤٣٤٦٠ CNY
500 PKR١٢٫٨٦٩٢٠ CNY
1000 PKR٢٥٫٧٣٨٤٠ CNY
2000 PKR٥١٫٤٧٦٨٠ CNY
5000 PKR١٢٨٫٦٩٢٠٠ CNY
10000 PKR٢٥٧٫٣٨٤٠٠ CNY