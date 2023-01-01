1 روبية باكستانية إلى فورنت مجري

تحويل PKR إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

1 pkr
1 huf

1.00000 PKR = 1.24316 HUF

Mid-market exchange rate at 03:37
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أعلى العملات

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1USD10.931883.170.8081793.6731.365453.751628.4336
1EUR1.0732189.2580.86733.941861.46544.0262230.5149
1INR0.01202360.011203510.009717190.04416260.01641760.04510760.341873
1GBP1.237351.153102.9114.544791.689544.6420435.1823

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية باكستانية إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Pakistani Rupee / Hungarian Forint
1 PKR1.24316 HUF
5 PKR6.21580 HUF
10 PKR12.43160 HUF
20 PKR24.86320 HUF
50 PKR62.15800 HUF
100 PKR124.31600 HUF
250 PKR310.79000 HUF
500 PKR621.58000 HUF
1000 PKR1243.16000 HUF
2000 PKR2486.32000 HUF
5000 PKR6215.80000 HUF
10000 PKR12431.60000 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / Pakistani Rupee
2000 HUF1608.80400 PKR
5000 HUF4022.01000 PKR
10000 HUF8044.02000 PKR
15000 HUF12066.03000 PKR
20000 HUF16088.04000 PKR
30000 HUF24132.06000 PKR
40000 HUF32176.08000 PKR
50000 HUF40220.10000 PKR
60000 HUF48264.12000 PKR
100000 HUF80440.20000 PKR
150000 HUF120660.30000 PKR
200000 HUF160880.40000 PKR