20 روبية باكستانية إلى فورنت مجري
تحويل PKR إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي
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حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل روبية باكستانية إلى فورنت مجري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Pakistani rupees
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Hungarian Forint / Pakistani Rupee
|2000 HUF
|1608.69800 PKR
|5000 HUF
|4021.74500 PKR
|10000 HUF
|8043.49000 PKR
|15000 HUF
|12065.23500 PKR
|20000 HUF
|16086.98000 PKR
|30000 HUF
|24130.47000 PKR
|40000 HUF
|32173.96000 PKR
|50000 HUF
|40217.45000 PKR
|60000 HUF
|48260.94000 PKR
|100000 HUF
|80434.90000 PKR
|150000 HUF
|120652.35000 PKR
|200000 HUF
|160869.80000 PKR