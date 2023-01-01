5000 روبية باكستانية إلى فورنت مجري

تحويل PKR إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

٥٬٠٠٠ pkr
٦٬٢١٦ huf

1.00000 PKR = 1.24329 HUF

Mid-market exchange rate at 03:39
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أعلى العملات

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1USD10.931983.1670.8083093.6731.365453.751628.4342
1EUR1.0731189.24650.86753.94151.465264.0258430.5127
1INR0.0120240.011204910.009719110.04416420.01641820.04510920.341893
1GBP1.237151.15274102.8914.544051.689274.6412935.1774

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية باكستانية إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Pakistani Rupee / Hungarian Forint
1 PKR1.24329 HUF
5 PKR6.21645 HUF
10 PKR12.43290 HUF
20 PKR24.86580 HUF
50 PKR62.16450 HUF
100 PKR124.32900 HUF
250 PKR310.82250 HUF
500 PKR621.64500 HUF
1000 PKR1243.29000 HUF
2000 PKR2486.58000 HUF
5000 PKR6216.45000 HUF
10000 PKR12432.90000 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / Pakistani Rupee
2000 HUF1608.63000 PKR
5000 HUF4021.57500 PKR
10000 HUF8043.15000 PKR
15000 HUF12064.72500 PKR
20000 HUF16086.30000 PKR
30000 HUF24129.45000 PKR
40000 HUF32172.60000 PKR
50000 HUF40215.75000 PKR
60000 HUF48258.90000 PKR
100000 HUF80431.50000 PKR
150000 HUF120647.25000 PKR
200000 HUF160863.00000 PKR