20 روبية باكستانية إلى يورو
تحويل PKR إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي
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حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل روبية باكستانية إلى يورو
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Pakistani rupees
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل اليورو / Pakistani Rupee
|1 EUR
|305.04600 PKR
|5 EUR
|1525.23000 PKR
|10 EUR
|3050.46000 PKR
|20 EUR
|6100.92000 PKR
|50 EUR
|15252.30000 PKR
|100 EUR
|30504.60000 PKR
|250 EUR
|76261.50000 PKR
|500 EUR
|152523.00000 PKR
|1000 EUR
|305046.00000 PKR
|2000 EUR
|610092.00000 PKR
|5000 EUR
|1525230.00000 PKR
|10000 EUR
|3050460.00000 PKR