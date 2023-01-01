10 آلاف روبية باكستانية إلى يورو

تحويل PKR إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ pkr
٣٢٫٧٨ eur

1.00000 PKR = 0.00328 EUR

Mid-market exchange rate at 03:18
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أعلى العملات

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1USD10.9316583.1240.8082443.6731.36553.751628.4337
1EUR1.07335189.22110.867553.942411.465664.0267830.5193
1INR0.01203020.011208110.009723350.0441870.01642730.04513260.342064
1GBP1.237251.15267102.84514.544421.689464.6416735.1796

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية باكستانية إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Pakistani rupees

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Pakistani Rupee / اليورو
1 PKR0.00328 EUR
5 PKR0.01639 EUR
10 PKR0.03278 EUR
20 PKR0.06556 EUR
50 PKR0.16391 EUR
100 PKR0.32782 EUR
250 PKR0.81955 EUR
500 PKR1.63909 EUR
1000 PKR3.27819 EUR
2000 PKR6.55638 EUR
5000 PKR16.39095 EUR
10000 PKR32.78190 EUR
معدلات التحويل اليورو / Pakistani Rupee
1 EUR305.04600 PKR
5 EUR1525.23000 PKR
10 EUR3050.46000 PKR
20 EUR6100.92000 PKR
50 EUR15252.30000 PKR
100 EUR30504.60000 PKR
250 EUR76261.50000 PKR
500 EUR152523.00000 PKR
1000 EUR305046.00000 PKR
2000 EUR610092.00000 PKR
5000 EUR1525230.00000 PKR
10000 EUR3050460.00000 PKR