ألف روبية باكستانية إلى يورو

تحويل PKR إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

1000 pkr
3.28 eur

1.00000 PKR = 0.00328 EUR

Mid-market exchange rate at 03:17
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أعلى العملات

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1USD10.931683.1220.8081793.6731.36553.751628.4345
1EUR1.0734189.22320.86753.94261.465734.0269730.5216
1INR0.01203050.011207910.00972280.04418810.01642770.04513370.342082
1GBP1.237351.15274102.85114.544791.68964.6420435.1834

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية باكستانية إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Pakistani rupees

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Pakistani Rupee / اليورو
1 PKR0.00328 EUR
5 PKR0.01639 EUR
10 PKR0.03278 EUR
20 PKR0.06556 EUR
50 PKR0.16390 EUR
100 PKR0.32780 EUR
250 PKR0.81951 EUR
500 PKR1.63902 EUR
1000 PKR3.27804 EUR
2000 PKR6.55608 EUR
5000 PKR16.39020 EUR
10000 PKR32.78040 EUR
معدلات التحويل اليورو / Pakistani Rupee
1 EUR305.06000 PKR
5 EUR1525.30000 PKR
10 EUR3050.60000 PKR
20 EUR6101.20000 PKR
50 EUR15253.00000 PKR
100 EUR30506.00000 PKR
250 EUR76265.00000 PKR
500 EUR152530.00000 PKR
1000 EUR305060.00000 PKR
2000 EUR610120.00000 PKR
5000 EUR1525300.00000 PKR
10000 EUR3050600.00000 PKR