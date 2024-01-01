تحويل INR إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

5 روبية هندية إلى دولار سنغافوري

5 inr
0.08 sgd

₹1.000 INR = S$0.01621 SGD

Mid-market exchange rate at 07:33
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أعلى العملات

 USDCADEURAEDGBPAUDPKRSGD
1 USD11.3680.9343.6730.7911.504279.321.354
1 CAD0.73110.6832.6840.5781.099204.1140.99
1 EUR1.0711.46513.9320.8461.61299.0121.45
1 AED0.2720.3730.25410.2150.4176.0470.369

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / دولار سنغافورة
1 INR٠٫٠١٦٢١ SGD
5 INR٠٫٠٨١٠٧ SGD
10 INR٠٫١٦٢١٤ SGD
20 INR٠٫٣٢٤٢٨ SGD
50 INR٠٫٨١٠٧٠ SGD
100 INR١٫٦٢١٤٠ SGD
250 INR٤٫٠٥٣٥٠ SGD
300 INR٤٫٨٦٤٢٠ SGD
500 INR٨٫١٠٧٠٠ SGD
600 INR٩٫٧٢٨٤٠ SGD
1000 INR١٦٫٢١٤٠٠ SGD
2000 INR٣٢٫٤٢٨٠٠ SGD
5000 INR٨١٫٠٧٠٠٠ SGD
10000 INR١٦٢٫١٤٠٠٠ SGD
25000 INR٤٠٥٫٣٥٠٠٠ SGD
50000 INR٨١٠٫٧٠٠٠٠ SGD
100000 INR١٬٦٢١٫٤٠٠٠٠ SGD
1000000 INR١٦٬٢١٤٫٠٠٠٠٠ SGD
1000000000 INR١٦٬٢١٤٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / الروبية الهندية
1 SGD٦١٫٦٧٥٠٠ INR
5 SGD٣٠٨٫٣٧٥٠٠ INR
10 SGD٦١٦٫٧٥٠٠٠ INR
20 SGD١٬٢٣٣٫٥٠٠٠٠ INR
50 SGD٣٬٠٨٣٫٧٥٠٠٠ INR
100 SGD٦٬١٦٧٫٥٠٠٠٠ INR
250 SGD١٥٬٤١٨٫٧٥٠٠٠ INR
500 SGD٣٠٬٨٣٧٫٥٠٠٠٠ INR
1000 SGD٦١٬٦٧٥٫٠٠٠٠٠ INR
2000 SGD١٢٣٬٣٥٠٫٠٠٠٠٠ INR
5000 SGD٣٠٨٬٣٧٥٫٠٠٠٠٠ INR
10000 SGD٦١٦٬٧٥٠٫٠٠٠٠٠ INR