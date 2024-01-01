تحويل INR إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

مليار روبية هندية إلى دولار سنغافوري

1,000,000,000 inr
16,214,300.00 sgd

₹1.000 INR = S$0.01621 SGD

Mid-market exchange rate at 07:32
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 USDCADEURAEDGBPAUDPKRSGD
1 USD11.3690.9343.6730.7911.504279.321.354
1 CAD0.73110.6832.6840.5781.099204.0990.989
1 EUR1.071.46513.9320.8461.61298.9981.45
1 AED0.2720.3730.25410.2150.4176.0470.369

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for روبية هندية

INR إلى USD

INR إلى CAD

INR إلى EUR

INR إلى AED

INR إلى GBP

INR إلى AUD

INR إلى PKR

INR إلى SGD

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل الروبية الهندية / دولار سنغافورة
1 INR٠٫٠١٦٢١ SGD
5 INR٠٫٠٨١٠٧ SGD
10 INR٠٫١٦٢١٤ SGD
20 INR٠٫٣٢٤٢٩ SGD
50 INR٠٫٨١٠٧٢ SGD
100 INR١٫٦٢١٤٣ SGD
250 INR٤٫٠٥٣٥٨ SGD
300 INR٤٫٨٦٤٢٩ SGD
500 INR٨٫١٠٧١٥ SGD
600 INR٩٫٧٢٨٥٨ SGD
1000 INR١٦٫٢١٤٣٠ SGD
2000 INR٣٢٫٤٢٨٦٠ SGD
5000 INR٨١٫٠٧١٥٠ SGD
10000 INR١٦٢٫١٤٣٠٠ SGD
25000 INR٤٠٥٫٣٥٧٥٠ SGD
50000 INR٨١٠٫٧١٥٠٠ SGD
100000 INR١٬٦٢١٫٤٣٠٠٠ SGD
1000000 INR١٦٬٢١٤٫٣٠٠٠٠ SGD
1000000000 INR١٦٬٢١٤٬٣٠٠٫٠٠٠٠٠ SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / الروبية الهندية
1 SGD٦١٫٦٧٤١٠ INR
5 SGD٣٠٨٫٣٧٠٥٠ INR
10 SGD٦١٦٫٧٤١٠٠ INR
20 SGD١٬٢٣٣٫٤٨٢٠٠ INR
50 SGD٣٬٠٨٣٫٧٠٥٠٠ INR
100 SGD٦٬١٦٧٫٤١٠٠٠ INR
250 SGD١٥٬٤١٨٫٥٢٥٠٠ INR
500 SGD٣٠٬٨٣٧٫٠٥٠٠٠ INR
1000 SGD٦١٬٦٧٤٫١٠٠٠٠ INR
2000 SGD١٢٣٬٣٤٨٫٢٠٠٠٠ INR
5000 SGD٣٠٨٬٣٧٠٫٥٠٠٠٠ INR
10000 SGD٦١٦٬٧٤١٫٠٠٠٠٠ INR