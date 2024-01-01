تحويل INR إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

10 آلاف روبية هندية إلى دولار سنغافوري

10,000 inr
162.15 sgd

₹1.000 INR = S$0.01621 SGD

Mid-market exchange rate at 07:31
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أعلى العملات

 USDCADEURAEDGBPAUDPKRSGD
1 USD11.3690.9343.6730.7911.505279.321.354
1 CAD0.73110.6832.6840.5781.099204.0990.989
1 EUR1.0711.46513.9320.8461.611299.0261.45
1 AED0.2720.3730.25410.2150.4176.0450.369

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / دولار سنغافورة
1 INR٠٫٠١٦٢١ SGD
5 INR٠٫٠٨١٠٧ SGD
10 INR٠٫١٦٢١٥ SGD
20 INR٠٫٣٢٤٢٩ SGD
50 INR٠٫٨١٠٧٣ SGD
100 INR١٫٦٢١٤٦ SGD
250 INR٤٫٠٥٣٦٥ SGD
300 INR٤٫٨٦٤٣٨ SGD
500 INR٨٫١٠٧٣٠ SGD
600 INR٩٫٧٢٨٧٦ SGD
1000 INR١٦٫٢١٤٦٠ SGD
2000 INR٣٢٫٤٢٩٢٠ SGD
5000 INR٨١٫٠٧٣٠٠ SGD
10000 INR١٦٢٫١٤٦٠٠ SGD
25000 INR٤٠٥٫٣٦٥٠٠ SGD
50000 INR٨١٠٫٧٣٠٠٠ SGD
100000 INR١٬٦٢١٫٤٦٠٠٠ SGD
1000000 INR١٦٬٢١٤٫٦٠٠٠٠ SGD
1000000000 INR١٦٬٢١٤٬٦٠٠٫٠٠٠٠٠ SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / الروبية الهندية
1 SGD٦١٫٦٧٢٩٠ INR
5 SGD٣٠٨٫٣٦٤٥٠ INR
10 SGD٦١٦٫٧٢٩٠٠ INR
20 SGD١٬٢٣٣٫٤٥٨٠٠ INR
50 SGD٣٬٠٨٣٫٦٤٥٠٠ INR
100 SGD٦٬١٦٧٫٢٩٠٠٠ INR
250 SGD١٥٬٤١٨٫٢٢٥٠٠ INR
500 SGD٣٠٬٨٣٦٫٤٥٠٠٠ INR
1000 SGD٦١٬٦٧٢٫٩٠٠٠٠ INR
2000 SGD١٢٣٬٣٤٥٫٨٠٠٠٠ INR
5000 SGD٣٠٨٬٣٦٤٫٥٠٠٠٠ INR
10000 SGD٦١٦٬٧٢٩٫٠٠٠٠٠ INR