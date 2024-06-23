تحويل EUR إلى PLN بسعر الصرف الحقيقي

1 يورو إلى زلوتي بولندي

1 eur
4.33 pln

€1.000 EUR = zł4.325 PLN

Mid-market exchange rate at 20:59
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أعلى العملات

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10.7910.8941.36983.5671.506159.8054.045
1 GBP1.26411.1311.731105.6581.904202.0495.115
1 CHF1.1180.88411.53193.4541.684178.7134.524
1 CAD0.730.5780.653161.0311.1116.712.954

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى زلوتي بولندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PLN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى PLN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / الزلوتي البولندي
1 EUR٤٫٣٢٥٤٠ PLN
5 EUR٢١٫٦٢٧٠٠ PLN
10 EUR٤٣٫٢٥٤٠٠ PLN
20 EUR٨٦٫٥٠٨٠٠ PLN
50 EUR٢١٦٫٢٧٠٠٠ PLN
100 EUR٤٣٢٫٥٤٠٠٠ PLN
250 EUR١٬٠٨١٫٣٥٠٠٠ PLN
500 EUR٢٬١٦٢٫٧٠٠٠٠ PLN
1000 EUR٤٬٣٢٥٫٤٠٠٠٠ PLN
2000 EUR٨٬٦٥٠٫٨٠٠٠٠ PLN
5000 EUR٢١٬٦٢٧٫٠٠٠٠٠ PLN
10000 EUR٤٣٬٢٥٤٫٠٠٠٠٠ PLN
معدلات التحويل الزلوتي البولندي / اليورو
1 PLN٠٫٢٣١١٩ EUR
5 PLN١٫١٥٥٩٦ EUR
10 PLN٢٫٣١١٩٢ EUR
20 PLN٤٫٦٢٣٨٤ EUR
50 PLN١١٫٥٥٩٦٠ EUR
100 PLN٢٣٫١١٩٢٠ EUR
250 PLN٥٧٫٧٩٨٠٠ EUR
500 PLN١١٥٫٥٩٦٠٠ EUR
1000 PLN٢٣١٫١٩٢٠٠ EUR
2000 PLN٤٦٢٫٣٨٤٠٠ EUR
5000 PLN١٬١٥٥٫٩٦٠٠٠ EUR
10000 PLN٢٬٣١١٫٩٢٠٠٠ EUR