1 زلوتي بولندي إلى يورو

تحويل PLN إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

١ pln
٠٫٢٢ eur

1.00000 PLN = 0.22444 EUR

Mid-market exchange rate at 06:16
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أعلى العملات

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1USD10.93140.80775483.2150.89671300.2311.035722.7336
1EUR1.0736510.867389.34380.962751395.9911.848524.408
1GBP1.2381.1531103.021.110051609.6813.661428.1425
1INR0.01201710.01119270.0097068410.010775715.62490.1326170.273192

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل زلوتي بولندي إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PLN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PLN الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الزلوتي البولندي / اليورو
1 PLN0.22444 EUR
5 PLN1.12218 EUR
10 PLN2.24437 EUR
20 PLN4.48874 EUR
50 PLN11.22185 EUR
100 PLN22.44370 EUR
250 PLN56.10925 EUR
500 PLN112.21850 EUR
1000 PLN224.43700 EUR
2000 PLN448.87400 EUR
5000 PLN1122.18500 EUR
10000 PLN2244.37000 EUR
معدلات التحويل اليورو / الزلوتي البولندي
1 EUR4.45560 PLN
5 EUR22.27800 PLN
10 EUR44.55600 PLN
20 EUR89.11200 PLN
50 EUR222.78000 PLN
100 EUR445.56000 PLN
250 EUR1113.90000 PLN
500 EUR2227.80000 PLN
1000 EUR4455.60000 PLN
2000 EUR8911.20000 PLN
5000 EUR22278.00000 PLN
10000 EUR44556.00000 PLN