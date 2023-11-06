100 زلوتي بولندي إلى فورنت مجري

تحويل PLN إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

100 pln
8511 huf

1.00000 PLN = 85.10630 HUF

Mid-market exchange rate at 06:37
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أعلى العملات

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1USD10.931250.80749483.220.896751298.0311.033222.729
1EUR1.073810.8670589.36160.962951393.8211.847724.407
1GBP1.23841.153341103.061.11061607.4813.664428.1495
1INR0.01201630.01119050.0097031210.010775715.59760.1325790.273126

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل زلوتي بولندي إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PLN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PLN الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل الزلوتي البولندي / Hungarian Forint
1 PLN85.10630 HUF
5 PLN425.53150 HUF
10 PLN851.06300 HUF
20 PLN1702.12600 HUF
50 PLN4255.31500 HUF
100 PLN8510.63000 HUF
250 PLN21276.57500 HUF
500 PLN42553.15000 HUF
1000 PLN85106.30000 HUF
2000 PLN170212.60000 HUF
5000 PLN425531.50000 HUF
10000 PLN851063.00000 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / الزلوتي البولندي
2000 HUF23.50000 PLN
5000 HUF58.75000 PLN
10000 HUF117.50000 PLN
15000 HUF176.25000 PLN
20000 HUF235.00000 PLN
30000 HUF352.50000 PLN
40000 HUF470.00000 PLN
50000 HUF587.50000 PLN
60000 HUF705.00000 PLN
100000 HUF1175.00000 PLN
150000 HUF1762.50000 PLN
200000 HUF2350.00000 PLN