100 زلوتي بولندي إلى فورنت مجري
تحويل PLN إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي
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مقارنة أسعار إرسال الأموال إلى الخارج
ولا تملك المصارف وخدمات التحويل الأخرى سوى سر ضئيل للغاية. فهم يضيفون أرقاماً مخفية لأسعار صرف عملاتهم - ويحصلون عليك أكثر من دون علمك. وإذا كان لديهم رسوم، فإنهم يتقاضون رسوماً مرتين.
التحويل الحكيم لا يخفي أبدا الرسوم في سعر الصرف. نحن نعطيك السعر الحقيقي، الذي توفره وكالة رويترز بشكل مستقل. قارن معدلنا ورسومنا مع ويسترن يونيون، ICI Bank، وWorldRemit وأكثر من ذلك، وانظر الفرق لنفسك.
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل زلوتي بولندي إلى فورنت مجري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PLN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PLN الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for زلالة بولندية
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل الزلوتي البولندي / Hungarian Forint
|1 PLN
|85.10630 HUF
|5 PLN
|425.53150 HUF
|10 PLN
|851.06300 HUF
|20 PLN
|1702.12600 HUF
|50 PLN
|4255.31500 HUF
|100 PLN
|8510.63000 HUF
|250 PLN
|21276.57500 HUF
|500 PLN
|42553.15000 HUF
|1000 PLN
|85106.30000 HUF
|2000 PLN
|170212.60000 HUF
|5000 PLN
|425531.50000 HUF
|10000 PLN
|851063.00000 HUF
|معدلات التحويل Hungarian Forint / الزلوتي البولندي
|2000 HUF
|23.50000 PLN
|5000 HUF
|58.75000 PLN
|10000 HUF
|117.50000 PLN
|15000 HUF
|176.25000 PLN
|20000 HUF
|235.00000 PLN
|30000 HUF
|352.50000 PLN
|40000 HUF
|470.00000 PLN
|50000 HUF
|587.50000 PLN
|60000 HUF
|705.00000 PLN
|100000 HUF
|1175.00000 PLN
|150000 HUF
|1762.50000 PLN
|200000 HUF
|2350.00000 PLN