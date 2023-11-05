10 آلاف زلوتي بولندي إلى فورنت مجري

تحويل PLN إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

10000 pln
850839 huf

1.00000 PLN = 85.08390 HUF

Mid-market exchange rate at 06:36
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أعلى العملات

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1USD10.931250.80736383.220.89671297.8611.032122.7211
1EUR1.073810.86789.36160.96291393.6411.846524.3985
1GBP1.23861.15341103.0761.110611607.5313.663828.1413
1INR0.01201630.01119050.0097015510.010775115.59550.1325650.273031

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل زلوتي بولندي إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PLN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PLN الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل الزلوتي البولندي / Hungarian Forint
1 PLN85.08390 HUF
5 PLN425.41950 HUF
10 PLN850.83900 HUF
20 PLN1701.67800 HUF
50 PLN4254.19500 HUF
100 PLN8508.39000 HUF
250 PLN21270.97500 HUF
500 PLN42541.95000 HUF
1000 PLN85083.90000 HUF
2000 PLN170167.80000 HUF
5000 PLN425419.50000 HUF
10000 PLN850839.00000 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / الزلوتي البولندي
2000 HUF23.50620 PLN
5000 HUF58.76550 PLN
10000 HUF117.53100 PLN
15000 HUF176.29650 PLN
20000 HUF235.06200 PLN
30000 HUF352.59300 PLN
40000 HUF470.12400 PLN
50000 HUF587.65500 PLN
60000 HUF705.18600 PLN
100000 HUF1175.31000 PLN
150000 HUF1762.96500 PLN
200000 HUF2350.62000 PLN