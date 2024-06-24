1 دولار كندي إلى دولار نيوزيلندي

تحويل CAD إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

1 cad
1.19 nzd

C$1.000 CAD = $1.194 NZD

Mid-market exchange rate at 10:54
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أعلى العملات

 USDINREURGBPPKRAUDCNYPHP
1 USD183.4790.9320.79279.321.5047.25958.777
1 INR0.01210.0110.0093.3460.0180.0870.704
1 EUR1.07389.56110.847299.6681.6147.78863.059
1 GBP1.267105.7311.181353.7731.9059.19474.444

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار كندي إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CAD الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار كندي / دولار نيوزيلندي
1 CAD١٫١٩٣٩٧ NZD
5 CAD٥٫٩٦٩٨٥ NZD
10 CAD١١٫٩٣٩٧٠ NZD
20 CAD٢٣٫٨٧٩٤٠ NZD
50 CAD٥٩٫٦٩٨٥٠ NZD
100 CAD١١٩٫٣٩٧٠٠ NZD
250 CAD٢٩٨٫٤٩٢٥٠ NZD
500 CAD٥٩٦٫٩٨٥٠٠ NZD
1000 CAD١٬١٩٣٫٩٧٠٠٠ NZD
2000 CAD٢٬٣٨٧٫٩٤٠٠٠ NZD
5000 CAD٥٬٩٦٩٫٨٥٠٠٠ NZD
10000 CAD١١٬٩٣٩٫٧٠٠٠٠ NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / دولار كندي
1 NZD٠٫٨٣٧٥٤ CAD
5 NZD٤٫١٨٧٧١ CAD
10 NZD٨٫٣٧٥٤٢ CAD
20 NZD١٦٫٧٥٠٨٤ CAD
50 NZD٤١٫٨٧٧١٠ CAD
100 NZD٨٣٫٧٥٤٢٠ CAD
250 NZD٢٠٩٫٣٨٥٥٠ CAD
500 NZD٤١٨٫٧٧١٠٠ CAD
1000 NZD٨٣٧٫٥٤٢٠٠ CAD
2000 NZD١٬٦٧٥٫٠٨٤٠٠ CAD
5000 NZD٤٬١٨٧٫٧١٠٠٠ CAD
10000 NZD٨٬٣٧٥٫٤٢٠٠٠ CAD