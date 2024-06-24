تحويل USD إلى MYR بسعر الصرف الحقيقي

50 دولار أمريكي إلى رينغيت ماليزي

50 usd
235.55 myr

$1.000 USD = RM4.711 MYR

Mid-market exchange rate at 02:06
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أعلى العملات

 KRWINRJPYCADEURGBPCNYMXN
1 KRW10.060.1150.0010.0010.0010.0050.013
1 INR16.64611.9120.0160.0110.0090.0870.217
1 JPY8.7080.52310.0090.0060.0050.0450.113
1 CAD1,014.9460.973116.55910.6830.5785.29913.217

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى رينغيت ماليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MYR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى MYR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / رينغيت ماليزي
1 USD٤٫٧١١٠٠ MYR
5 USD٢٣٫٥٥٥٠٠ MYR
10 USD٤٧٫١١٠٠٠ MYR
20 USD٩٤٫٢٢٠٠٠ MYR
50 USD٢٣٥٫٥٥٠٠٠ MYR
100 USD٤٧١٫١٠٠٠٠ MYR
250 USD١٬١٧٧٫٧٥٠٠٠ MYR
500 USD٢٬٣٥٥٫٥٠٠٠٠ MYR
1000 USD٤٬٧١١٫٠٠٠٠٠ MYR
2000 USD٩٬٤٢٢٫٠٠٠٠٠ MYR
5000 USD٢٣٬٥٥٥٫٠٠٠٠٠ MYR
10000 USD٤٧٬١١٠٫٠٠٠٠٠ MYR
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / دولار أمريكي
1 MYR٠٫٢١٢٢٧ USD
5 MYR١٫٠٦١٣٥ USD
10 MYR٢٫١٢٢٦٩ USD
20 MYR٤٫٢٤٥٣٨ USD
50 MYR١٠٫٦١٣٤٥ USD
100 MYR٢١٫٢٢٦٩٠ USD
250 MYR٥٣٫٠٦٧٢٥ USD
500 MYR١٠٦٫١٣٤٥٠ USD
1000 MYR٢١٢٫٢٦٩٠٠ USD
2000 MYR٤٢٤٫٥٣٨٠٠ USD
5000 MYR١٬٠٦١٫٣٤٥٠٠ USD
10000 MYR٢٬١٢٢٫٦٩٠٠٠ USD