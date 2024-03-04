1 رينغيت ماليزي إلى دولار أمريكي

تحويل MYR إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

1 myr
0.21 usd

1.00000 MYR = 0.21146 USD

Mid-market exchange rate at 00:17
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8562651.084389.8231.469391.660240.9577918.4457
1 GBP1.1678611.26635104.9041.716091.938981.1185721.5426
1 USD0.922250.789671182.83961.355151.531160.8833517.0116
1 INR0.0111330.009532530.012071510.01635870.01848340.01066340.205356

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Malaysian ringgit

MYR إلى USD

MYR إلى SGD

MYR إلى AUD

MYR إلى INR

MYR إلى EUR

MYR إلى GBP

MYR إلى CAD

MYR إلى PHP

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / دولار أمريكي
1 MYR0.21146 USD
5 MYR1.05730 USD
10 MYR2.11461 USD
20 MYR4.22922 USD
50 MYR10.57305 USD
100 MYR21.14610 USD
250 MYR52.86525 USD
500 MYR105.73050 USD
1000 MYR211.46100 USD
2000 MYR422.92200 USD
5000 MYR1057.30500 USD
10000 MYR2114.61000 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / رينغيت ماليزي
1 USD4.72900 MYR
5 USD23.64500 MYR
10 USD47.29000 MYR
20 USD94.58000 MYR
50 USD236.45000 MYR
100 USD472.90000 MYR
250 USD1182.25000 MYR
500 USD2364.50000 MYR
1000 USD4729.00000 MYR
2000 USD9458.00000 MYR
5000 USD23645.00000 MYR
10000 USD47290.00000 MYR