ألف يوان صيني إلى كرونة آيسلندية

تحويل CNY إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

1,000 cny
19,267.40 isk

¥1.000 CNY = kr19.27 ISK

Mid-market exchange rate at 09:03
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CNY إلى ISK مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDHKDCADEURGBPAUDINRSGD
1 USD17.7971.3730.9160.7831.51683.9611.325
1 HKD0.12810.1760.1170.10.19410.7680.17
1 CAD0.7295.6810.6670.5711.10461.1670.965
1 EUR1.0928.5151.49910.8561.65691.691.447

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Icelandic Króna
1 CNY١٩٫٢٦٧٤٠ ISK
5 CNY٩٦٫٣٣٧٠٠ ISK
10 CNY١٩٢٫٦٧٤٠٠ ISK
20 CNY٣٨٥٫٣٤٨٠٠ ISK
50 CNY٩٦٣٫٣٧٠٠٠ ISK
100 CNY١٬٩٢٦٫٧٤٠٠٠ ISK
250 CNY٤٬٨١٦٫٨٥٠٠٠ ISK
500 CNY٩٬٦٣٣٫٧٠٠٠٠ ISK
1000 CNY١٩٬٢٦٧٫٤٠٠٠٠ ISK
2000 CNY٣٨٬٥٣٤٫٨٠٠٠٠ ISK
5000 CNY٩٦٬٣٣٧٫٠٠٠٠٠ ISK
10000 CNY١٩٢٬٦٧٤٫٠٠٠٠٠ ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / Chinese Yuan RMB
1 ISK٠٫٠٥١٩٠ CNY
5 ISK٠٫٢٥٩٥١ CNY
10 ISK٠٫٥١٩٠١ CNY
20 ISK١٫٠٣٨٠٢ CNY
50 ISK٢٫٥٩٥٠٦ CNY
100 ISK٥٫١٩٠١١ CNY
250 ISK١٢٫٩٧٥٢٨ CNY
500 ISK٢٥٫٩٥٠٥٥ CNY
1000 ISK٥١٫٩٠١١٠ CNY
2000 ISK١٠٣٫٨٠٢٢٠ CNY
5000 ISK٢٥٩٫٥٠٥٥٠ CNY
10000 ISK٥١٩٫٠١١٠٠ CNY