2000 كرونة آيسلندية إلى يوان صيني

تحويل ISK إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

٢٬٠٠٠ isk
١٠٥٫٥٣ cny

1.00000 ISK = 0.05276 CNY

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58
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ISK إلى CNY مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 ISK → 0 CNY
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1USD10.94391.372251.37161.583780.8220641.7155618.9836
1EUR1.059411.453761.453071.677860.87091.8174620.1112
1SGD0.728730.68787110.9995261.154150.5990631.2501813.8339
1CAD0.7290760.6881971.0004711.15470.5993471.2507713.8405

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كرونا آيسلندية

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / Chinese Yuan RMB
1 ISK0.05276 CNY
5 ISK0.26381 CNY
10 ISK0.52763 CNY
20 ISK1.05526 CNY
50 ISK2.63814 CNY
100 ISK5.27628 CNY
250 ISK13.19070 CNY
500 ISK26.38140 CNY
1000 ISK52.76280 CNY
2000 ISK105.52560 CNY
5000 ISK263.81400 CNY
10000 ISK527.62800 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Icelandic Króna
1 CNY18.95280 ISK
5 CNY94.76400 ISK
10 CNY189.52800 ISK
20 CNY379.05600 ISK
50 CNY947.64000 ISK
100 CNY1895.28000 ISK
250 CNY4738.20000 ISK
500 CNY9476.40000 ISK
1000 CNY18952.80000 ISK
2000 CNY37905.60000 ISK
5000 CNY94764.00000 ISK
10000 CNY189528.00000 ISK