20 كرونة آيسلندية إلى روبية هندية

حوّل ISK إلى INR بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
kr1 ISK = 0.7883 INR

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    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من ISK إلى INR،

يستخدم مخططنا التفاعلي من ISK إلى INR متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من ISK إلى INR اليوم

ISKINR
1 ISK0.79 INR
5 ISK3.94 INR
10 ISK7.88 INR
20 ISK15.77 INR
50 ISK39.41 INR
100 ISK78.83 INR
250 ISK197.07 INR
500 ISK394.15 INR
1000 ISK788.29 INR
2000 ISK1,576.58 INR
5000 ISK3,941.46 INR
10000 ISK7,882.92 INR
INRISK
1 INR1.27 ISK
5 INR6.34 ISK
10 INR12.69 ISK
20 INR25.37 ISK
50 INR63.43 ISK
100 INR126.86 ISK
250 INR317.14 ISK
300 INR380.57 ISK
500 INR634.29 ISK
600 INR761.14 ISK
1000 INR1,268.57 ISK
2000 INR2,537.14 ISK
5000 INR6,342.85 ISK
10000 INR12,685.70 ISK
25000 INR31,714.25 ISK
50000 INR63,428.50 ISK
100000 INR126,857 ISK
1000000 INR1,268,570 ISK
1000000000 INR1,268,570,000 ISK

الأسئلة الشائعة