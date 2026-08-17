5 كرونة دنماركية إلى كرونة آيسلندية

حوّل DKK إلى ISK بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
kr1 DKK = 19.03 ISK
إرسال الأموال

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تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

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    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

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    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

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    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من DKK إلى ISK،

يستخدم مخططنا التفاعلي من DKK إلى ISK متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من DKK إلى ISK اليوم

DKKISK
1 DKK19.03 ISK
5 DKK95.15 ISK
10 DKK190.30 ISK
20 DKK380.60 ISK
50 DKK951.51 ISK
100 DKK1,903.01 ISK
250 DKK4,757.53 ISK
500 DKK9,515.05 ISK
1000 DKK19,030.10 ISK
2000 DKK38,060.20 ISK
5000 DKK95,150.50 ISK
10000 DKK190,301 ISK
ISKDKK
1 ISK0.05 DKK
5 ISK0.26 DKK
10 ISK0.53 DKK
20 ISK1.05 DKK
50 ISK2.63 DKK
100 ISK5.25 DKK
250 ISK13.14 DKK
500 ISK26.27 DKK
1000 ISK52.55 DKK
2000 ISK105.10 DKK
5000 ISK262.74 DKK
10000 ISK525.48 DKK

الأسئلة الشائعة