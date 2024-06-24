10 دولار أسترالي إلى روبية إندونيسية

تحويل AUD إلى IDR بسعر الصرف الحقيقي

10 aud
108,996 idr

A$1.000 AUD = Rp10,900 IDR

Mid-market exchange rate at 13:25
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أعلى العملات

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10.78983.4560.9311.632159.3551.3681.352
1 GBP1.2681105.7841.1812.069201.991.7341.714
1 INR0.0120.00910.0110.021.9090.0160.016
1 EUR1.0740.84789.61111.752171.111.4691.452

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى روبية إندونيسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IDR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى IDR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / الروبية الإندونيسية
1 AUD١٠٬٨٩٩٫٦٠٠٠٠ IDR
5 AUD٥٤٬٤٩٨٫٠٠٠٠٠ IDR
10 AUD١٠٨٬٩٩٦٫٠٠٠٠٠ IDR
20 AUD٢١٧٬٩٩٢٫٠٠٠٠٠ IDR
50 AUD٥٤٤٬٩٨٠٫٠٠٠٠٠ IDR
100 AUD١٬٠٨٩٬٩٦٠٫٠٠٠٠٠ IDR
250 AUD٢٬٧٢٤٬٩٠٠٫٠٠٠٠٠ IDR
500 AUD٥٬٤٤٩٬٨٠٠٫٠٠٠٠٠ IDR
1000 AUD١٠٬٨٩٩٬٦٠٠٫٠٠٠٠٠ IDR
2000 AUD٢١٬٧٩٩٬٢٠٠٫٠٠٠٠٠ IDR
5000 AUD٥٤٬٤٩٨٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ IDR
10000 AUD١٠٨٬٩٩٦٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ IDR
معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / دولار أسترالي
1 IDR٠٫٠٠٠٠٩ AUD
5 IDR٠٫٠٠٠٤٦ AUD
10 IDR٠٫٠٠٠٩٢ AUD
20 IDR٠٫٠٠١٨٣ AUD
50 IDR٠٫٠٠٤٥٩ AUD
100 IDR٠٫٠٠٩١٧ AUD
250 IDR٠٫٠٢٢٩٤ AUD
500 IDR٠٫٠٤٥٨٧ AUD
1000 IDR٠٫٠٩١٧٥ AUD
2000 IDR٠٫١٨٣٤٩ AUD
5000 IDR٠٫٤٥٨٧٣ AUD
10000 IDR٠٫٩١٧٤٧ AUD