20 新加坡元兑印度尼西亚卢比

按实际汇率将 SGD 换算成 IDR

20 sgd
229788 idr

1.00000 SGD = 11489.40000 IDR

2:37 UTC 中间市场汇率
跟踪汇率汇款
在一个账户中持有 40 多种货币

SGD 兑 IDR 换算表

As of 1 min ago, 1 SGD → 0 IDR
Mid market rate

还在苦等更高的汇率？

立即设置提醒，我们会在汇率上升时通知您。借助我们的每日摘要，您将不会错过任何最新消息。

热门货币

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86391.054187.74861.442271.66630.956318.9077
1GBP1.1575411.22015101.5711.669471.928791.1069621.8862
1USD0.94870.819571183.2451.368251.580780.907217.9373
1INR0.01139620.009845290.012012710.01643640.01898950.0108980.215476

当心不良汇率。银行和传统提供商通常会收取额外费用，该费用会通过暗升汇率的手段转嫁给您。我们的智能技术使我们更高效 – 这意味着您在每次交易中都能享受到更划算的汇率。

比较汇率

如何将新加坡元兑换成印度尼西亚卢比

  • 1

    输入金额

    只需在框中输入您要换算的金额。

  • 2

    选择您的货币

    点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择SGD作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择IDR作为要换算的目标货币。

  • 3

    就是这么简单

    我们的汇率换算器将为您显示SGD兑IDR的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。

Top currency pairings for 新加坡元

SGD兑USD

SGD兑IDR

SGD兑EUR

SGD兑AUD

SGD兑GBP

SGD兑INR

SGD兑CNY

SGD兑MYR

您是否在向银行支付过高的费用？

银行通常会宣传免费或者低手续费的汇款服务，却在汇率中添加隐藏的差价赚取利润。Wise 为你提供真实的市场汇率中间价，因此你可以大幅节省跨境汇款的费用。

将我们与银行进行比较通过 Wise 汇款
plane
新加坡元/印尼盾汇率
1 SGD11489.40000 IDR
5 SGD57447.00000 IDR
10 SGD114894.00000 IDR
20 SGD229788.00000 IDR
50 SGD574470.00000 IDR
100 SGD1148940.00000 IDR
250 SGD2872350.00000 IDR
500 SGD5744700.00000 IDR
1000 SGD11489400.00000 IDR
2000 SGD22978800.00000 IDR
5000 SGD57447000.00000 IDR
10000 SGD114894000.00000 IDR
印尼盾/新加坡元汇率
1 IDR0.00009 SGD
5 IDR0.00044 SGD
10 IDR0.00087 SGD
20 IDR0.00174 SGD
50 IDR0.00435 SGD
100 IDR0.00870 SGD
250 IDR0.02176 SGD
500 IDR0.04352 SGD
1000 IDR0.08704 SGD
2000 IDR0.17407 SGD
5000 IDR0.43518 SGD
10000 IDR0.87037 SGD