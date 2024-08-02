10 bin Singapur dolarından Çek korunasına
Reel döviz kuru ile SGD → CZK çevirin
|1 SGD → CZK
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|17,5810
|17,5810
|Düşük
|17,1939
|16,7518
|Ortalama
|17,3260
|17,1195
|Değişim
|1.64%
|1.39%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 SGD → CZK istatistikleri
SGD → CZK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 17,5810, en düşük 17,1939 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 17,3260 oldu. SGD → CZK kurundaki değişiklik 1.64 değerindeydi.
SGD → CZK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 17,5810, en düşük 16,7518 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 17,1195 oldu. SGD → CZK kurundaki değişiklik 1.39 değerindeydi.
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Banka ve diğer transfer hizmetlerinin küçük bir sırrı var. Haberiniz olmadan sizi daha fazla ücretlendirmek için döviz kurlarına gizliden fiyat koyuyorlar. Bir de üstüne ücretleri varsa, sizi iki kez ücretlendirmiş oluyorlar.
Wise asla döviz kurunda ücret gizlemez. Size gerçek kuru veririz. Kur ve ücretimizi diğer rakiplerle karşılaştırın, farkı kendiniz görün.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Singapur dolarından Çek korunasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CZK seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → CZK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Singapur Doları / Çek Cumhuriyeti Korunası
|1 SGD
|17,49780 CZK
|5 SGD
|87,48900 CZK
|10 SGD
|174,97800 CZK
|20 SGD
|349,95600 CZK
|50 SGD
|874,89000 CZK
|100 SGD
|1.749,78000 CZK
|250 SGD
|4.374,45000 CZK
|500 SGD
|8.748,90000 CZK
|1000 SGD
|17.497,80000 CZK
|2000 SGD
|34.995,60000 CZK
|5000 SGD
|87.489,00000 CZK
|10000 SGD
|174.978,00000 CZK