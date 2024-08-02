50 Singapur dolarından Çek korunasına

Reel döviz kuru ile SGD → CZK çevirin

50 sgd
874,89 czk

1,000S$ SGD = 17,50Kč CZK

18:51 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SGD → CZK çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

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1 SGD → CZKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek17,581017,5810
Düşük17,193916,7518
Ortalama17,326017,1195
Değişim1.63%1.39%
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1 SGD → CZK istatistikleri

SGD → CZK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 17,5810, en düşük 17,1939 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 17,3260 oldu. SGD → CZK kurundaki değişiklik 1.63 değerindeydi.

SGD → CZK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 17,5810, en düşük 16,7518 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 17,1195 oldu. SGD → CZK kurundaki değişiklik 1.39 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9161,5350,78183,7927,1724,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09117.677,411,6750,85291,4337,8264,902
1 AUD0,65210.555,10,59710,50954,5944,6732,927

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Çek korunasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CZK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → CZK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Çek Cumhuriyeti Korunası
1 SGD17,49780 CZK
5 SGD87,48900 CZK
10 SGD174,97800 CZK
20 SGD349,95600 CZK
50 SGD874,89000 CZK
100 SGD1.749,78000 CZK
250 SGD4.374,45000 CZK
500 SGD8.748,90000 CZK
1000 SGD17.497,80000 CZK
2000 SGD34.995,60000 CZK
5000 SGD87.489,00000 CZK
10000 SGD174.978,00000 CZK
Çevrim kurları Çek Cumhuriyeti Korunası / Singapur Doları
1 CZK0,05715 SGD
5 CZK0,28575 SGD
10 CZK0,57150 SGD
20 CZK1,14300 SGD
50 CZK2,85751 SGD
100 CZK5,71501 SGD
250 CZK14,28753 SGD
500 CZK28,57505 SGD
1000 CZK57,15010 SGD
2000 CZK114,30020 SGD
5000 CZK285,75050 SGD
10000 CZK571,50100 SGD