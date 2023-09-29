bin Hong Kong dolarından Euroya

Reel döviz kuru ile HKD → EUR çevirin

1.000 hkd
120,59 eur

1.00000 HKD = 0.12059 EUR

12:34 UTC'deki reel piyasa kuru
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HKD → EUR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 HKD → 0 EUR
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86531.05987.97171.422611.63350.966818.4606
1GBP1.1556711.22385101.6661.644061.887781.117321.3343
1USD0.94430.817094183.07051.343351.54250.912917.4321
1INR0.01136730.009836150.01203810.01617120.01856850.01098950.209847

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Hong Kong dolarından Euroya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HKD → EUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Hong Kong doları

HKD → USD

HKD → CNY

HKD → GBP

HKD → SGD

HKD → AUD

HKD → EUR

HKD → CAD

HKD → INR

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Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

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Çevrim kurları Hong Kong Doları / Euro
100 HKD12.05900 EUR
200 HKD24.11800 EUR
300 HKD36.17700 EUR
500 HKD60.29500 EUR
1000 HKD120.59000 EUR
2000 HKD241.18000 EUR
2500 HKD301.47500 EUR
3000 HKD361.77000 EUR
4000 HKD482.36000 EUR
5000 HKD602.95000 EUR
10000 HKD1205.90000 EUR
20000 HKD2411.80000 EUR
Çevrim kurları Euro / Hong Kong Doları
1 EUR8.29255 HKD
5 EUR41.46275 HKD
10 EUR82.92550 HKD
20 EUR165.85100 HKD
50 EUR414.62750 HKD
100 EUR829.25500 HKD
250 EUR2073.13750 HKD
500 EUR4146.27500 HKD
1000 EUR8292.55000 HKD
2000 EUR16585.10000 HKD
5000 EUR41462.75000 HKD
10000 EUR82925.50000 HKD