Hong Kong dolarından Euroya Geçmiş Döviz Kurları
Hong Kong dolarından Euroya geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Hong Kong dolarından (HKD) Euroya (EUR) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 01-08-2019 ile 01-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, HKD - EUR için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Hong Kong doları → Euro döviz kuru geçmişi
Bugünün Hong Kong doları Euroya döviz kuru şu anda 0,118, dünden bu yana %-0.114 değerinde değişti. Hong Kong doları değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.003 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Hong Kong doları Euroya döviz kuru en yüksek değeri 0,118 (30-07-2024) ile en düşük değeri 0,118 (26-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.198 artış ile 30-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Hong Kong dolarından Euroya para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HKD → EUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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