سجل أسعار الصرف من هونج كونج دولار إلى إلى اليورو

يبلغ سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى اليورو حاليًا 0.109951 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.205% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة هونج كونج دولار مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.453% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى اليورو بين أعلى مستوى 0.110656 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 0.10983 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.146%.