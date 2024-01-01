100 Rus rublesinden İsviçre frangına

Reel döviz kuru ile RUB → CHF çevirin

100 rub
1,02 chf

1,000руб RUB = 0,01020SFr. CHF

02:31 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RUB → CHF çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RUB → CHFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01040,0106
Düşük0,01000,0098
Ortalama0,01020,0101
Değişim0.17%3.05%
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1 RUB → CHF istatistikleri

RUB → CHF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0104, en düşük 0,0100 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0102 oldu. RUB → CHF kurundaki değişiklik 0.17 değerindeydi.

RUB → CHF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0106, en düşük 0,0098 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0101 oldu. RUB → CHF kurundaki değişiklik 3.05 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADCNYGBPAUDSGDINR
1 USD10,9271,3887,2340,7861,5391,33783,744
1 EUR1,07911,4977,8040,8481,661,44290,343
1 CAD0,7210,66815,2130,5671,1090,96360,35
1 CNY0,1380,1280,19210,1090,2130,18511,577

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Rus rublesinden İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RUB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RUB → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rus rublesi için en iyi döviz çiftleri

RUB → USD

RUB → EUR

RUB → CAD

RUB → CNY

RUB → GBP

RUB → AUD

RUB → SGD

RUB → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rus Rublesi / İsviçre Frangı
1 RUB0,01020 CHF
5 RUB0,05098 CHF
10 RUB0,10196 CHF
20 RUB0,20392 CHF
50 RUB0,50980 CHF
100 RUB1,01960 CHF
250 RUB2,54900 CHF
500 RUB5,09800 CHF
1000 RUB10,19600 CHF
2000 RUB20,39200 CHF
5000 RUB50,98000 CHF
10000 RUB101,96000 CHF
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Rus Rublesi
1 CHF98,07750 RUB
5 CHF490,38750 RUB
10 CHF980,77500 RUB
20 CHF1.961,55000 RUB
50 CHF4.903,87500 RUB
100 CHF9.807,75000 RUB
250 CHF24.519,37500 RUB
500 CHF49.038,75000 RUB
1000 CHF98.077,50000 RUB
2000 CHF196.155,00000 RUB
5000 CHF490.387,50000 RUB
10000 CHF980.775,00000 RUB