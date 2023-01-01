100 فرنك سويسري إلى روبل روسي

تحويل CHF إلى RUB بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ chf
١٠٬٤٤٥٫٥٠ rub

1.00000 CHF = 104.45500 RUB

Mid-market exchange rate at 11:32
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85681.078389.90921.463311.631440.943318.7433
1 GBP1.1671311.25855104.9391.707921.904151.1009621.8765
1 USD0.92740.794565183.38051.357051.512970.874817.3823
1 INR0.01112230.009529390.011993210.01627540.01814540.01049170.20847

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى روبل روسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RUB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى RUB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / الروبل الروسي
1 CHF104.45500 RUB
5 CHF522.27500 RUB
10 CHF1044.55000 RUB
20 CHF2089.10000 RUB
50 CHF5222.75000 RUB
100 CHF10445.50000 RUB
250 CHF26113.75000 RUB
500 CHF52227.50000 RUB
1000 CHF104455.00000 RUB
2000 CHF208910.00000 RUB
5000 CHF522275.00000 RUB
10000 CHF1044550.00000 RUB
معدلات التحويل الروبل الروسي / الفرنك السويسري
1 RUB0.00957 CHF
5 RUB0.04787 CHF
10 RUB0.09573 CHF
20 RUB0.19147 CHF
50 RUB0.47867 CHF
100 RUB0.95735 CHF
250 RUB2.39337 CHF
500 RUB4.78674 CHF
1000 RUB9.57347 CHF
2000 RUB19.14694 CHF
5000 RUB47.86735 CHF
10000 RUB95.73470 CHF