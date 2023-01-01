5 فرنك سويسري إلى روبل روسي

تحويل CHF إلى RUB بسعر الصرف الحقيقي

5 chf
522.13 rub

1.00000 CHF = 104.42600 RUB

Mid-market exchange rate at 11:33
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856751.078389.90921.463361.631690.943418.7424
1 GBP1.167211.2586104.9431.708051.904521.1011421.8762
1 USD0.92740.794534183.38051.35711.51320.87517.3814
1 INR0.01112230.009529010.011993210.0162760.01814820.01049410.208459

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى روبل روسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RUB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى RUB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / الروبل الروسي
1 CHF104.42600 RUB
5 CHF522.13000 RUB
10 CHF1044.26000 RUB
20 CHF2088.52000 RUB
50 CHF5221.30000 RUB
100 CHF10442.60000 RUB
250 CHF26106.50000 RUB
500 CHF52213.00000 RUB
1000 CHF104426.00000 RUB
2000 CHF208852.00000 RUB
5000 CHF522130.00000 RUB
10000 CHF1044260.00000 RUB
معدلات التحويل الروبل الروسي / الفرنك السويسري
1 RUB0.00958 CHF
5 RUB0.04788 CHF
10 RUB0.09576 CHF
20 RUB0.19152 CHF
50 RUB0.47881 CHF
100 RUB0.95762 CHF
250 RUB2.39405 CHF
500 RUB4.78810 CHF
1000 RUB9.57619 CHF
2000 RUB19.15238 CHF
5000 RUB47.88095 CHF
10000 RUB95.76190 CHF