ألف يوان صيني إلى روبل روسي

تحويل CNY إلى RUB بسعر الصرف الحقيقي

1,000 cny
12,588 rub

¥1.000 CNY = руб12.59 RUB

Mid-market exchange rate at 10:11
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CNY إلى RUB مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDHKDCADEURGBPAUDINRSGD
1 USD17.7941.3720.9150.7841.51583.9641.324
1 HKD0.12810.1760.1170.1010.19410.7740.17
1 CAD0.7295.67910.6670.5711.10461.1870.965
1 EUR1.0938.5151.49910.8571.65691.7391.447

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى روبل روسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RUB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى RUB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / الروبل الروسي
1 CNY١٢٫٥٨٨٠٠ RUB
5 CNY٦٢٫٩٤٠٠٠ RUB
10 CNY١٢٥٫٨٨٠٠٠ RUB
20 CNY٢٥١٫٧٦٠٠٠ RUB
50 CNY٦٢٩٫٤٠٠٠٠ RUB
100 CNY١٬٢٥٨٫٨٠٠٠٠ RUB
250 CNY٣٬١٤٧٫٠٠٠٠٠ RUB
500 CNY٦٬٢٩٤٫٠٠٠٠٠ RUB
1000 CNY١٢٬٥٨٨٫٠٠٠٠٠ RUB
2000 CNY٢٥٬١٧٦٫٠٠٠٠٠ RUB
5000 CNY٦٢٬٩٤٠٫٠٠٠٠٠ RUB
10000 CNY١٢٥٬٨٨٠٫٠٠٠٠٠ RUB
معدلات التحويل الروبل الروسي / Chinese Yuan RMB
1 RUB٠٫٠٧٩٤٤ CNY
5 RUB٠٫٣٩٧٢٠ CNY
10 RUB٠٫٧٩٤٤١ CNY
20 RUB١٫٥٨٨٨١ CNY
50 RUB٣٫٩٧٢٠٣ CNY
100 RUB٧٫٩٤٤٠٥ CNY
250 RUB١٩٫٨٦٠١٣ CNY
500 RUB٣٩٫٧٢٠٢٥ CNY
1000 RUB٧٩٫٤٤٠٥٠ CNY
2000 RUB١٥٨٫٨٨١٠٠ CNY
5000 RUB٣٩٧٫٢٠٢٥٠ CNY
10000 RUB٧٩٤٫٤٠٥٠٠ CNY