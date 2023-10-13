匈牙利福林兌俄羅斯盧布匯率

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1GBP1.1572711.21775101.4031.665641.928351.1046821.8511
1USD0.95040.821187183.27091.36781.583530.907117.9438
1INR0.01141320.009861630.01200910.01642590.01901660.01089340.215487

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匈牙利福林俄羅斯盧布兌換率
2000 HUF527.90200 RUB
5000 HUF1319.75500 RUB
10000 HUF2639.51000 RUB
15000 HUF3959.26500 RUB
20000 HUF5279.02000 RUB
30000 HUF7918.53000 RUB
40000 HUF10558.04000 RUB
50000 HUF13197.55000 RUB
60000 HUF15837.06000 RUB
100000 HUF26395.10000 RUB
150000 HUF39592.65000 RUB
200000 HUF52790.20000 RUB
俄羅斯盧布匈牙利福林兌換率
1 RUB3.78858 HUF
5 RUB18.94290 HUF
10 RUB37.88580 HUF
20 RUB75.77160 HUF
50 RUB189.42900 HUF
100 RUB378.85800 HUF
250 RUB947.14500 HUF
500 RUB1894.29000 HUF
1000 RUB3788.58000 HUF
2000 RUB7577.16000 HUF
5000 RUB18942.90000 HUF
10000 RUB37885.80000 HUF