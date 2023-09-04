20 ريال برازيلي إلى روبل روسي

تحويل BRL إلى RUB بسعر الصرف الحقيقي

20 brl
389.69 rub

1.00000 BRL = 19.48440 RUB

متوسط سعر صرف السوق عند 21:0 UTC
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BRL إلى RUB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 RUB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85591.078789.16751.465471.666330.953818.3901
1GBP1.1683611.26035104.1831.712251.946941.1143821.487
1USD0.927050.79343182.6621.358551.544760.884217.0484
1INR0.01121480.009598490.012097510.0164350.01868770.01069660.206242

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى روبل روسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RUB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى RUB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / الروبل الروسي
1 BRL19.48440 RUB
5 BRL97.42200 RUB
10 BRL194.84400 RUB
20 BRL389.68800 RUB
50 BRL974.22000 RUB
100 BRL1948.44000 RUB
250 BRL4871.10000 RUB
500 BRL9742.20000 RUB
1000 BRL19484.40000 RUB
2000 BRL38968.80000 RUB
5000 BRL97422.00000 RUB
10000 BRL194844.00000 RUB
معدلات التحويل الروبل الروسي / الريال البرازيلي
1 RUB0.05132 BRL
5 RUB0.25662 BRL
10 RUB0.51323 BRL
20 RUB1.02646 BRL
50 RUB2.56616 BRL
100 RUB5.13231 BRL
250 RUB12.83078 BRL
500 RUB25.66155 BRL
1000 RUB51.32310 BRL
2000 RUB102.64620 BRL
5000 RUB256.61550 BRL
10000 RUB513.23100 BRL