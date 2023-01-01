5 شلن كيني إلى ريال برازيلي

تحويل KES إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

٥ kes
٠٫١٧ brl

1.00000 KES = 0.03360 BRL

متوسط سعر صرف السوق عند 18:02
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KES إلى BRL مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KES → 0 BRL
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDSGDNGNCADEURGBPAUDINR
1USD11.37205764.5531.370850.944750.8223351.5832883.175
1SGD0.7288361557.2340.9991250.6885560.5993471.1539560.621
1NGN0.001307950.0017945810.001793010.001235670.001075580.002070860.108789
1CAD0.7294741.00088557.72210.6891590.5998721.1549660.674

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل شلن كيني / الريال البرازيلي
1 KES0.03360 BRL
5 KES0.16798 BRL
10 KES0.33597 BRL
20 KES0.67194 BRL
50 KES1.67984 BRL
100 KES3.35968 BRL
250 KES8.39920 BRL
500 KES16.79840 BRL
1000 KES33.59680 BRL
2000 KES67.19360 BRL
5000 KES167.98400 BRL
10000 KES335.96800 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / شلن كيني
1 BRL29.76470 KES
5 BRL148.82350 KES
10 BRL297.64700 KES
20 BRL595.29400 KES
50 BRL1488.23500 KES
100 BRL2976.47000 KES
250 BRL7441.17500 KES
500 BRL14882.35000 KES
1000 BRL29764.70000 KES
2000 BRL59529.40000 KES
5000 BRL148823.50000 KES
10000 BRL297647.00000 KES