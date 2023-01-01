Пакистанские рупии в тайские баты

Сконвертируйте PKR в THB по реальному обменному курсу

1000 pkr
119.18 thb

1.00000 PKR = 0.11918 THB

Среднерыночный курс в 4:15 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более выгодный способ совершать покупки онлайн по всему миру

График изменения обменного курса PKR к THB

1 мин. назад 1 PKR → 0 THB
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86061.074889.13851.457751.678060.958518.5311
1GBP1.1619811.24895103.5821.693951.949961.1137621.5336
1USD0.93040.800673182.9351.35631.561280.891817.2414
1INR0.01121850.009654220.012057610.01635380.01882530.0107530.207891

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из пакистанских рупий в тайские баты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PKR из выпадающего списка для исходной валюты и THB из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PKR в THB, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for пакистанская рупия

PKR в USD

PKR в EUR

PKR в INR

PKR в GBP

PKR в AED

PKR в CAD

PKR в SAR

PKR в TRY

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Пакистанская рупия / Тайский бат
1 PKR0.11918 THB
5 PKR0.59588 THB
10 PKR1.19176 THB
20 PKR2.38352 THB
50 PKR5.95880 THB
100 PKR11.91760 THB
250 PKR29.79400 THB
500 PKR59.58800 THB
1000 PKR119.17600 THB
2000 PKR238.35200 THB
5000 PKR595.88000 THB
10000 PKR1191.76000 THB
Обменные курсы Тайский бат / Пакистанская рупия
1 THB8.39098 PKR
5 THB41.95490 PKR
10 THB83.90980 PKR
20 THB167.81960 PKR
50 THB419.54900 PKR
100 THB839.09800 PKR
250 THB2097.74500 PKR
500 THB4195.49000 PKR
1000 THB8390.98000 PKR
2000 THB16781.96000 PKR
5000 THB41954.90000 PKR
10000 THB83909.80000 PKR