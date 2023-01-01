Пакистанские рупии в хорватские куны

Сконвертируйте PKR в HRK по реальному обменному курсу

1 000 pkr
23,51 hrk

1.00000 PKR = 0.02351 HRK

Среднерыночный курс в 0:30 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса PKR к HRK

1 мин. назад 1 PKR → 0 HRK
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86051.074789.13831.457721.678040.958618.5322
1GBP1.1621211.24895103.5911.694081.950111.11421.537
1USD0.93050.800673182.94251.35641.56140.89217.2441
1INR0.01121850.009653340.012056510.01635350.01882510.01075440.207904

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из пакистанских рупий в хорватские куны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PKR из выпадающего списка для исходной валюты и HRK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PKR в HRK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for пакистанская рупия

PKR в USD

PKR в EUR

PKR в INR

PKR в GBP

PKR в AED

PKR в CAD

PKR в SAR

PKR в TRY

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Пакистанская рупия / Хорватская куна
1 PKR0.02351 HRK
5 PKR0.11753 HRK
10 PKR0.23505 HRK
20 PKR0.47010 HRK
50 PKR1.17526 HRK
100 PKR2.35052 HRK
250 PKR5.87630 HRK
500 PKR11.75260 HRK
1000 PKR23.50520 HRK
2000 PKR47.01040 HRK
5000 PKR117.52600 HRK
10000 PKR235.05200 HRK
Обменные курсы Хорватская куна / Пакистанская рупия
1 HRK42.54380 PKR
5 HRK212.71900 PKR
10 HRK425.43800 PKR
20 HRK850.87600 PKR
50 HRK2127.19000 PKR
100 HRK4254.38000 PKR
250 HRK10635.95000 PKR
500 HRK21271.90000 PKR
1000 HRK42543.80000 PKR
2000 HRK85087.60000 PKR
5000 HRK212719.00000 PKR
10000 HRK425438.00000 PKR