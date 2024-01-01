5 000 пакистанских рупий в хорватские куны

Сконвертируйте PKR в HRK по реальному обменному курсу

₨1,000 PKR = kn0,02526 HRK

Среднерыночный курс в 21:58
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1 января 2023 года Хорватия ввела евро, которое заменило в качестве действующей валюты хорватскую куну (HRK).
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График изменения обменного курса PKR к HRK

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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HRK
1 PKR в HRKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,02530,0253
Низкий0,02530,0251
В среднем0,02530,0252
Изменение0.02%0.34%
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Соотношение 1 PKR к HRK

За последние 30 дней максимальный курс PKR к HRK составил 0,0253, а минимальный — 0,0253. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0253. Изменение курса PKR к HRK в процентном соотношении составило 0.02.

За последние 90 дней максимальный курс PKR к HRK составил 0,0253, а минимальный — 0,0251. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0252. Изменение курса PKR к HRK в процентном соотношении составило 0.34.

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Популярные валюты

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,93384,3890,7743,6731,3913,75634,365
1 EUR1,072190,4570,833,9371,4914,02636,836
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0160,0450,407
1 GBP1,2921,205109,02714,7451,7974,85344,398

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Как произвести расчет конвертации из пакистанских рупий в хорватские куны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PKR из выпадающего списка для исходной валюты и HRK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

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Самые популярные валютные маршруты для пакистанских рупий

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Пакистанская рупия / Хорватская куна
1 PKR0,02526 HRK
5 PKR0,12629 HRK
10 PKR0,25259 HRK
20 PKR0,50517 HRK
50 PKR1,26293 HRK
100 PKR2,52586 HRK
250 PKR6,31465 HRK
500 PKR12,62930 HRK
1000 PKR25,25860 HRK
2000 PKR50,51720 HRK
5000 PKR126,29300 HRK
10000 PKR252,58600 HRK
Обменные курсы Хорватская куна / Пакистанская рупия
1 HRK39,59050 PKR
5 HRK197,95250 PKR
10 HRK395,90500 PKR
20 HRK791,81000 PKR
50 HRK1 979,52500 PKR
100 HRK3 959,05000 PKR
250 HRK9 897,62500 PKR
500 HRK19 795,25000 PKR
1000 HRK39 590,50000 PKR
2000 HRK79 181,00000 PKR
5000 HRK197 952,50000 PKR
10000 HRK395 905,00000 PKR