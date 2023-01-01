Пакистанские рупии в танзанийские шиллинги

Сконвертируйте PKR в TZS по реальному обменному курсу

1 000 pkr
8 361,15 tzs

1.00000 PKR = 8.36115 TZS

Среднерыночный курс в 0:30 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более выгодный способ совершать покупки онлайн по всему миру

График изменения обменного курса PKR к TZS

1 мин. назад 1 PKR → 0 TZS
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86051.0747589.15051.457631.677990.9583518.5288
1GBP1.1621211.24895103.61.693891.949961.1137121.532
1USD0.930450.800673182.951.356251.561280.891717.2401
1INR0.0112170.009652470.012055510.01635020.01882190.01074980.207837

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из пакистанских рупий в танзанийские шиллинги

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PKR из выпадающего списка для исходной валюты и TZS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PKR в TZS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for пакистанская рупия

PKR в USD

PKR в EUR

PKR в INR

PKR в GBP

PKR в AED

PKR в CAD

PKR в SAR

PKR в TRY

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Пакистанская рупия / Танзанийский шиллинг
1 PKR8.36115 TZS
5 PKR41.80575 TZS
10 PKR83.61150 TZS
20 PKR167.22300 TZS
50 PKR418.05750 TZS
100 PKR836.11500 TZS
250 PKR2090.28750 TZS
500 PKR4180.57500 TZS
1000 PKR8361.15000 TZS
2000 PKR16722.30000 TZS
5000 PKR41805.75000 TZS
10000 PKR83611.50000 TZS
Обменные курсы Танзанийский шиллинг / Пакистанская рупия
1 TZS0.11960 PKR
5 TZS0.59801 PKR
10 TZS1.19601 PKR
20 TZS2.39202 PKR
50 TZS5.98005 PKR
100 TZS11.96010 PKR
250 TZS29.90025 PKR
500 TZS59.80050 PKR
1000 TZS119.60100 PKR
2000 TZS239.20200 PKR
5000 TZS598.00500 PKR
10000 TZS1196.01000 PKR