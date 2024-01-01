250 танзанийских шиллингов в пакистанские рупии

Сконвертируйте TZS в PKR по реальному обменному курсу

tzs1,000 TZS = ₨0,1043 PKR

Среднерыночный курс в 00:55
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса TZS к PKR

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

PKR
1 TZS в PKRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,10430,1043
Низкий0,10190,1019
В среднем0,10270,1027
Изменение2.19%1.05%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 TZS к PKR

За последние 30 дней максимальный курс TZS к PKR составил 0,1043, а минимальный — 0,1019. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1027. Изменение курса TZS к PKR в процентном соотношении составило 2.19.

За последние 90 дней максимальный курс TZS к PKR составил 0,1043, а минимальный — 0,1019. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1027. Изменение курса TZS к PKR в процентном соотношении составило 1.05.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график TZS к PKR

Популярные валюты

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11,3271,3911,5180,77417,62384,3720,933
1 SGD0,75311,0481,1430,58313,27663,5590,703
1 CAD0,7190,95411,0910,55712,66760,6450,671
1 AUD0,6590,8750,91710,5111,61355,5970,615

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из танзанийских шиллингов в пакистанские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TZS из выпадающего списка для исходной валюты и PKR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TZS в PKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для танзанийских шиллингов

TZS в USD

TZS в SGD

TZS в CAD

TZS в AUD

TZS в GBP

TZS в ZAR

TZS в INR

TZS в EUR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Танзанийский шиллинг / Пакистанская рупия
1 TZS0,10432 PKR
5 TZS0,52161 PKR
10 TZS1,04323 PKR
20 TZS2,08646 PKR
50 TZS5,21615 PKR
100 TZS10,43230 PKR
250 TZS26,08075 PKR
500 TZS52,16150 PKR
1000 TZS104,32300 PKR
2000 TZS208,64600 PKR
5000 TZS521,61500 PKR
10000 TZS1 043,23000 PKR
Обменные курсы Пакистанская рупия / Танзанийский шиллинг
1 PKR9,58557 TZS
5 PKR47,92785 TZS
10 PKR95,85570 TZS
20 PKR191,71140 TZS
50 PKR479,27850 TZS
100 PKR958,55700 TZS
250 PKR2 396,39250 TZS
500 PKR4 792,78500 TZS
1000 PKR9 585,57000 TZS
2000 PKR19 171,14000 TZS
5000 PKR47 927,85000 TZS
10000 PKR95 855,70000 TZS