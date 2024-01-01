Pakistan rupisinden Tanzanya şilinine

Reel döviz kuru ile PKR → TZS çevirin

1.000 pkr
9.088,76 tzs

1.00000 PKR = 9.08876 TZS

17:41 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8550751.0760589.33421.451751.65330.9476718.3599
1 GBP1.1694911.25845104.4771.697841.933551.1082921.4721
1 USD0.92930.794628183.02051.349151.536450.8806517.0623
1 INR0.01119390.009571470.012045210.01625080.01850690.01060760.205519

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Pakistan rupisinden Tanzanya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → TZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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PKR → CAD

PKR → SAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Tanzanya Şilini
1 PKR9.08876 TZS
5 PKR45.44380 TZS
10 PKR90.88760 TZS
20 PKR181.77520 TZS
50 PKR454.43800 TZS
100 PKR908.87600 TZS
250 PKR2272.19000 TZS
500 PKR4544.38000 TZS
1000 PKR9088.76000 TZS
2000 PKR18177.52000 TZS
5000 PKR45443.80000 TZS
10000 PKR90887.60000 TZS
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Pakistan Rupisi
1 TZS0.11003 PKR
5 TZS0.55013 PKR
10 TZS1.10026 PKR
20 TZS2.20052 PKR
50 TZS5.50130 PKR
100 TZS11.00260 PKR
250 TZS27.50650 PKR
500 TZS55.01300 PKR
1000 TZS110.02600 PKR
2000 TZS220.05200 PKR
5000 TZS550.13000 PKR
10000 TZS1100.26000 PKR