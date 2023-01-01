bin Tanzanya şilininden Pakistan rupisine

Reel döviz kuru ile TZS → PKR çevirin

1.000 tzs
114,65 pkr

1.00000 TZS = 0.11465 PKR

20:45 UTC'deki reel piyasa kuru
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TZS → PKR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 TZS → 0 PKR
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Tanzanya şilininden Pakistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → PKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Tanzanya şilini

TZS → USD

TZS → SGD

TZS → CAD

TZS → AUD

TZS → GBP

TZS → ZAR

TZS → INR

TZS → EUR

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Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Pakistan Rupisi
1 TZS0.11465 PKR
5 TZS0.57326 PKR
10 TZS1.14651 PKR
20 TZS2.29302 PKR
50 TZS5.73255 PKR
100 TZS11.46510 PKR
250 TZS28.66275 PKR
500 TZS57.32550 PKR
1000 TZS114.65100 PKR
2000 TZS229.30200 PKR
5000 TZS573.25500 PKR
10000 TZS1146.51000 PKR
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Tanzanya Şilini
1 PKR8.72209 TZS
5 PKR43.61045 TZS
10 PKR87.22090 TZS
20 PKR174.44180 TZS
50 PKR436.10450 TZS
100 PKR872.20900 TZS
250 PKR2180.52250 TZS
500 PKR4361.04500 TZS
1000 PKR8722.09000 TZS
2000 PKR17444.18000 TZS
5000 PKR43610.45000 TZS
10000 PKR87220.90000 TZS