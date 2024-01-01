1 Pakistan rupisinden Tanzanya şilinine

Reel döviz kuru ile PKR → TZS çevirin

1,000₨ PKR = 9,549tzs TZS

12:02 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → TZS çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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TZS
1 PKR → TZSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek9,81169,8145
Düşük9,53709,5370
Ortalama9,68349,7316
Değişim-2.46%-1.22%
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1 PKR → TZS istatistikleri

PKR → TZS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 9,8116, en düşük 9,5370 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 9,6834 oldu. PKR → TZS kurundaki değişiklik -2.46 değerindeydi.

PKR → TZS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 9,8145, en düşük 9,5370 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 9,7316 oldu. PKR → TZS kurundaki değişiklik -1.22 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - TZS tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94884,4130,7923,6731,413,75434,529
1 EUR1,054189,0010,8353,8731,4863,95836,405
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2621,197106,53314,6351,7794,73843,577

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Tanzanya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → TZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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PKR → SAR

PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Tanzanya Şilini
1 PKR9,54895 TZS
5 PKR47,74475 TZS
10 PKR95,48950 TZS
20 PKR190,97900 TZS
50 PKR477,44750 TZS
100 PKR954,89500 TZS
250 PKR2.387,23750 TZS
500 PKR4.774,47500 TZS
1000 PKR9.548,95000 TZS
2000 PKR19.097,90000 TZS
5000 PKR47.744,75000 TZS
10000 PKR95.489,50000 TZS
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Pakistan Rupisi
1 TZS0,10472 PKR
5 TZS0,52362 PKR
10 TZS1,04724 PKR
20 TZS2,09448 PKR
50 TZS5,23620 PKR
100 TZS10,47240 PKR
250 TZS26,18100 PKR
500 TZS52,36200 PKR
1000 TZS104,72400 PKR
2000 TZS209,44800 PKR
5000 TZS523,62000 PKR
10000 TZS1.047,24000 PKR