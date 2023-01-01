Пакистанские рупии в оманские риалы

Сконвертируйте PKR в OMR по реальному обменному курсу

1000 pkr
1.285 omr

1.00000 PKR = 0.00129 OMR

Среднерыночный курс в 4:2 UTC
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График изменения обменного курса PKR к OMR

1 мин. назад 1 PKR → 0 OMR
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.860551.074789.14371.457621.67830.9583518.5341
1GBP1.1620511.24885103.5891.693821.950261.1136521.5374
1USD0.93050.800737182.94751.35631.561650.8917517.2458
1INR0.01121780.009653540.012055810.01635130.01882690.01075080.207912

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Как произвести расчет конвертации из пакистанских рупий в оманские риалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PKR из выпадающего списка для исходной валюты и OMR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PKR в OMR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Пакистанская рупия / Оманский риал
1 PKR0.00129 OMR
5 PKR0.00643 OMR
10 PKR0.01285 OMR
20 PKR0.02570 OMR
50 PKR0.06425 OMR
100 PKR0.12851 OMR
250 PKR0.32126 OMR
500 PKR0.64253 OMR
1000 PKR1.28506 OMR
2000 PKR2.57012 OMR
5000 PKR6.42530 OMR
10000 PKR12.85060 OMR
Обменные курсы Оманский риал / Пакистанская рупия
1 OMR778.17200 PKR
5 OMR3890.86000 PKR
10 OMR7781.72000 PKR
20 OMR15563.44000 PKR
50 OMR38908.60000 PKR
100 OMR77817.20000 PKR
250 OMR194543.00000 PKR
500 OMR389086.00000 PKR
1000 OMR778172.00000 PKR
2000 OMR1556344.00000 PKR
5000 OMR3890860.00000 PKR
10000 OMR7781720.00000 PKR