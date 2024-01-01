Pakistan rupisinden Yemen riyaline

Reel döviz kuru ile PKR → OMR çevirin

1.000 pkr
1,380 omr

1.00000 PKR = 0.00138 OMR

17:38 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551651.0760589.3271.451651.65330.9477118.3572
1 GBP1.1693611.25825104.4521.697441.933241.1082221.4655
1 USD0.929350.794755183.01381.349051.536450.8807517.0598
1 INR0.01119480.009573770.012046210.01625090.01850840.01060970.205506

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Umman Riyali
1 PKR0.00138 OMR
5 PKR0.00690 OMR
10 PKR0.01380 OMR
20 PKR0.02760 OMR
50 PKR0.06900 OMR
100 PKR0.13801 OMR
250 PKR0.34502 OMR
500 PKR0.69003 OMR
1000 PKR1.38006 OMR
2000 PKR2.76012 OMR
5000 PKR6.90030 OMR
10000 PKR13.80060 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Pakistan Rupisi
1 OMR724.60700 PKR
5 OMR3623.03500 PKR
10 OMR7246.07000 PKR
20 OMR14492.14000 PKR
50 OMR36230.35000 PKR
100 OMR72460.70000 PKR
250 OMR181151.75000 PKR
500 OMR362303.50000 PKR
1000 OMR724607.00000 PKR
2000 OMR1449214.00000 PKR
5000 OMR3623035.00000 PKR
10000 OMR7246070.00000 PKR