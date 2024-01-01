20 Pakistan rupisinden Umman riyaline

Reel döviz kuru ile PKR → OMR çevirin

1,000₨ PKR = 0,001385ر.ع. OMR

11:20 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

PKR → OMR çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

OMR
1 PKR → OMRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00140,0014
Düşük0,00140,0014
Ortalama0,00140,0014
Değişim0.01%0.28%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 PKR → OMR istatistikleri

PKR → OMR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0014, en düşük 0,0014 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0014 oldu. PKR → OMR kurundaki değişiklik 0.01 değerindeydi.

PKR → OMR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0014, en düşük 0,0014 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0014 oldu. PKR → OMR kurundaki değişiklik 0.28 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - OMR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94984,4140,7923,6731,4093,75434,536
1 EUR1,054188,9810,8353,8721,4853,95736,404
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2621,197106,53514,6351,7784,73843,586

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Pakistan rupisinden Umman riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

PKR → USD

PKR → EUR

PKR → INR

PKR → GBP

PKR → AED

PKR → CAD

PKR → SAR

PKR → TRY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Umman Riyali
1 PKR0,00139 OMR
5 PKR0,00693 OMR
10 PKR0,01385 OMR
20 PKR0,02771 OMR
50 PKR0,06926 OMR
100 PKR0,13853 OMR
250 PKR0,34632 OMR
500 PKR0,69264 OMR
1000 PKR1,38527 OMR
2000 PKR2,77054 OMR
5000 PKR6,92635 OMR
10000 PKR13,85270 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Pakistan Rupisi
1 OMR721,88200 PKR
5 OMR3.609,41000 PKR
10 OMR7.218,82000 PKR
20 OMR14.437,64000 PKR
50 OMR36.094,10000 PKR
100 OMR72.188,20000 PKR
250 OMR180.470,50000 PKR
500 OMR360.941,00000 PKR
1000 OMR721.882,00000 PKR
2000 OMR1.443.764,00000 PKR
5000 OMR3.609.410,00000 PKR
10000 OMR7.218.820,00000 PKR