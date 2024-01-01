5 оманских риалов в пакистанские рупии
Сконвертируйте OMR в PKR по реальному обменному курсу
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График изменения обменного курса OMR к PKR
1 OMR = 721,88200 PKR
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|1 OMR в PKR
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|722,2560
|725,6030
|Низкий
|721,8820
|720,5780
|В среднем
|721,9878
|723,0355
|Изменение
|-0.04%
|-0.35%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 OMR к PKR
За последние 30 дней максимальный курс OMR к PKR составил 722,2560, а минимальный — 721,8820. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 721,9878. Изменение курса OMR к PKR в процентном соотношении составило -0.04.
За последние 90 дней максимальный курс OMR к PKR составил 725,6030, а минимальный — 720,5780. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 723,0355. Изменение курса OMR к PKR в процентном соотношении составило -0.35.
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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в пакистанские рупии
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и PKR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в PKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
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- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Оманский риал / Пакистанская рупия
|1 OMR
|721,88200 PKR
|5 OMR
|3 609,41000 PKR
|10 OMR
|7 218,82000 PKR
|20 OMR
|14 437,64000 PKR
|50 OMR
|36 094,10000 PKR
|100 OMR
|72 188,20000 PKR
|250 OMR
|180 470,50000 PKR
|500 OMR
|360 941,00000 PKR
|1000 OMR
|721 882,00000 PKR
|2000 OMR
|1 443 764,00000 PKR
|5000 OMR
|3 609 410,00000 PKR
|10000 OMR
|7 218 820,00000 PKR