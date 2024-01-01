1 оманский риал в пакистанские рупии

Сконвертируйте OMR в PKR по реальному обменному курсу

ر.ع.1,000 OMR = ₨721,9 PKR

Среднерыночный курс в 21:58
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График изменения обменного курса OMR к PKR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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PKR
1 OMR в PKRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий722,2560725,6030
Низкий721,8820720,5780
В среднем721,9878723,0355
Изменение-0.04%-0.35%
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Соотношение 1 OMR к PKR

За последние 30 дней максимальный курс OMR к PKR составил 722,2560, а минимальный — 721,8820. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 721,9878. Изменение курса OMR к PKR в процентном соотношении составило -0.04.

За последние 90 дней максимальный курс OMR к PKR составил 725,6030, а минимальный — 720,5780. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 723,0355. Изменение курса OMR к PKR в процентном соотношении составило -0.35.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в пакистанские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и PKR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в PKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманский риал

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Пакистанская рупия
1 OMR721,88200 PKR
5 OMR3 609,41000 PKR
10 OMR7 218,82000 PKR
20 OMR14 437,64000 PKR
50 OMR36 094,10000 PKR
100 OMR72 188,20000 PKR
250 OMR180 470,50000 PKR
500 OMR360 941,00000 PKR
1000 OMR721 882,00000 PKR
2000 OMR1 443 764,00000 PKR
5000 OMR3 609 410,00000 PKR
10000 OMR7 218 820,00000 PKR
Обменные курсы Пакистанская рупия / Оманский риал
1 PKR0,00139 OMR
5 PKR0,00693 OMR
10 PKR0,01385 OMR
20 PKR0,02771 OMR
50 PKR0,06926 OMR
100 PKR0,13853 OMR
250 PKR0,34632 OMR
500 PKR0,69264 OMR
1000 PKR1,38527 OMR
2000 PKR2,77054 OMR
5000 PKR6,92635 OMR
10000 PKR13,85270 OMR