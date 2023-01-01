Пакистанские рупии в новые израильские шекели

Сконвертируйте PKR в ILS по реальному обменному курсу

1 000 pkr
12,71 ils

1.00000 PKR = 0.01271 ILS

Среднерыночный курс в 4:7 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более чем 50 валют на одном счете

График изменения обменного курса PKR к ILS

1 мин. назад 1 PKR → 0 ILS
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86051.074789.13831.457721.678040.958618.5322
1GBP1.1621211.24895103.5911.694081.950111.11421.537
1USD0.93050.800673182.94251.35641.56140.89217.2441
1INR0.01121850.009653340.012056510.01635350.01882510.01075440.207904

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из пакистанских рупий в новые израильские шекели

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PKR из выпадающего списка для исходной валюты и ILS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PKR в ILS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for пакистанская рупия

PKR в USD

PKR в EUR

PKR в INR

PKR в GBP

PKR в AED

PKR в CAD

PKR в SAR

PKR в TRY

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Пакистанская рупия / Израильский новый шекель
1 PKR0.01271 ILS
5 PKR0.06356 ILS
10 PKR0.12713 ILS
20 PKR0.25426 ILS
50 PKR0.63565 ILS
100 PKR1.27130 ILS
250 PKR3.17825 ILS
500 PKR6.35650 ILS
1000 PKR12.71300 ILS
2000 PKR25.42600 ILS
5000 PKR63.56500 ILS
10000 PKR127.13000 ILS
Обменные курсы Израильский новый шекель / Пакистанская рупия
1 ILS78.65990 PKR
5 ILS393.29950 PKR
10 ILS786.59900 PKR
20 ILS1573.19800 PKR
50 ILS3932.99500 PKR
100 ILS7865.99000 PKR
250 ILS19664.97500 PKR
500 ILS39329.95000 PKR
1000 ILS78659.90000 PKR
2000 ILS157319.80000 PKR
5000 ILS393299.50000 PKR
10000 ILS786599.00000 PKR